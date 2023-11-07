Выход в море ограничили в Териберке в Мурманской области
В Териберке 7 ноября ввели ограничение на выход в Баренцево море. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
Ограничение будет действовать до конца суток, уточняет ИА «Би-порт». В постановлении администрации Кольского района указано, что в муниципалитете будет действовать режим повышенной готовности.
Ранее в этот день междугородное движение пассажирского транспорта закрыли в Еврейской автономной области. Причиной стал снегопад с сильным ветром. Жителей региона просят выбирать для передвижения железнодорожный транспорт.