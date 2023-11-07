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Во взрослые поликлиники Москвы внедрили сервис постановки диагноза с помощью ИИ

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Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает медикам ставить пациентам заключительный диагноз посредством анализа данных электронной медкарты. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, произошел переход на следующий этап внедрения умных алгоритмов. Она пояснила, что ИИ анализирует текущие данные о здоровье пациента, в которые входят текущие жалобы и свежие результаты анализов, а также оценивает ретроспективную информацию, которая представляет собой лабораторные и инструментальные исследования, а также протоколы осмотров за последние два года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ракова подчеркнула, что сервис не заменяет врача, но предлагает второе мнение, если имеются подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний. В их числе — сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка, уточняет телеканал «360». Окончательное решение остается за специалистом. В случае, если мнения медика и ИИ совпадут, система сообщит, что поддерживает специалиста в решении. Точность сервиса в настоящее время достигает 87%, отмечает «Москва 24».

Систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в работу московских взрослых поликлиник в октябре 2020 года. Врачи уже поставили свыше 12 млн предварительных диагнозов с умным помощником, пишет RT. Теперь врачи могут тратить в 10 раз меньше времени на назначение диагностики, пишет НСН.

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1 ноября Анастасия Ракова сообщила, что в Москве обновили рейтинг детских поликлиник, который был сформирован на основе опроса родителей юных горожан. В опросе приняли участие более 15 тыс. горожан. В частности, опрошенные указали, насколько они доверяют врачам, а также обозначили степень удовлетворенности посещением медучреждений.

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