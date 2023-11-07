Премьер Румынии назвал угрозу ЕС в случае ослабления поддержки Киева

Союзники Украины должны сохранять курс на ее твердую поддержку, чтобы не допустить укрепления в странах Европы популистских сил. Об этом 7 ноября заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. <...> Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — сказал он в интервью Bloomberg.

Чолаку пообещал, что намеченные на следующий год парламентские и президентские выборы в Румынии не изменят ее обязательств перед Украиной, как это случилось по итогам выборов в Польше и Словакии.

«Многоплановая поддержка» Украины со стороны румынского правительства продолжится, несмотря на признаки усталости европейских союзников от данной темы и находящийся в центре внимания палестино-израильский конфликт, подчеркнул премьер-министр. При этом он выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке будет разрешен раньше.

Также Чолаку напомнил о предстоящих в следующем году выборах в Европарламент. По словам премьера, если в данном органе будет представлено больше «экстремистских парламентариев», Европейский союз окажется в уязвимом положении.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил Запад в предоставлении оружия не в полном объеме. Он заявил, что для покрытия украинских нужд поставки оружия должны быть в десять раз больше текущих. Среди факторов, от которых зависит решение проблемы их увеличения, Лещенко назвал мощности заводов — производителей вооружений, правительства стран — партнеров Украины и логистику.

Накануне глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отметил, что конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны ЕС. По его словам, данная поддержка может начать размываться в свете того, что она воспринимается как политика двойных стандартов.

До этого, 4 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с «Известиями», что из-за событий на Ближнем Востоке для Украины наступили нелегкие времена, поскольку Киев больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием и рассчитывать на поддержку Запада.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.