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Как зеницу ока: лучшие фотографии о защите природы

Подведены итоги премии Nature Conservancy 2023
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Litauszki Tibor
Международная экологическая некоммерческая организация The Nature Conservancy опубликовала результаты собственного фотоконкурса, посвященного охране окружающей среды. Обладателем главного приза стал Литаушки Тибор за подводный снимок тритона. Другие работы — в фотогалерее «Известий»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Hermis Haridas
Хермис Харидас — победитель специального приза жюри с фотографией «Шепот рассвета»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Agnieszka Wieczorek
В категории «Аэросъемка» первое место заняла Агнешка Вечорек за снимок «Жизнь в желтых полях»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Neelutpaul Barua
Второе место — Нилутпаул Баруа, фотография щелочного озера «Авиашоу Магади»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Grzegorz Długosz
Первое место в категории «Птицы» завоевал Гжегож Длугош, «Занятой строитель»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Mike Krehbiel
Вторая строчка досталась Майку Кребилу и его дикой курице из Канзаса «ПИК-А-БУ»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Raphael Alves
Рафаэль Алвес возглавил категорию «Климат» со снимком «Застрявшие», посвященным «городу-амфибии» Анаме
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Mustafa Binol
Следом за ним расположилась фотография Мустафы Бинола «Сельскохозяйственные земли», призывающая к осознанному использованию воды
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Jeanny Tang
Лучшим снимком в категории «Пресная вода» назван «Сухой рыбный пруд» Джинни Тан
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Alan Taylor​
На втором месте расположился Алан Тейлор со своим «Прохладным напитком»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Benjamin Salb
«Насекомые и паукообразные» возглавил Бенджамин Салб с фотографией «Мама волка-паука»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Soumya Ranjan Bhattacharyya
«Галактики у моих ног» Ранджана Бхаттачария — второе место
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Alessandro Carboni​
Победитель категории «Земли» — сентябрьский снег глазами Аллесандро Карбони, «Звук и видение»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Roberto Valdez
«Вулкан Котопахи» Роберто Вальдеса занял вторую строчку
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Siddhartha Ghosh
В категории «Млекопитающие» победу отпраздновал Сиддхартха Гош с работой «Волчья тринити»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/HJ Yang
Х. Дж. Янг и «Утренняя атака» косатки на тюленей — второе место
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Estebane Rezkallah
«Банда Рангироа» Эстебана Резкалла признана лучшей фотографией в категории «Океаны»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Bambang Wirawan
Работа на второй позиции — «Стражи моря. Племя» Бамбанга Виравана — рассказывает о жителях восточной части Индонезии, которые ловят рыбу вручную и в малых количествах
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Michael Hegyi
В номинации «Люди и природа» список призеров возглавил снимок Майкла Хеги «Завтрак на воздушных шарах»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Mano Aliczki
Мано Алички и «Прогулка над дикой природой» — вторая строчка
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Jose Pereyra Lucena
Лучшим снимком в категории «Растения и грибы» назван «Сер*эс – Лунатико» Хосе Перейры Лусены
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Vittorio Ricci
Витторио Риччи и его «Затерянные в снежных волнах» — второе место
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Irina Petrova Adamatzky​
Ирина Петрова Адамацки с фотографией «Чужой портрет» одержала победу в категории «Рептилии и амфибии»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Petr Bambousek

«Лягушка – песочные часы» автора Петра Бамбоусека заняла вторую позицию

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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
Фото: TNC Photo Contest 2023/Russell Laman
Рассел Ламан, «Фантомы движутся» — победитель категории «Подводная жизнь»
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Победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023
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Второе место — Цай Цзялин, «Снежная ночь»
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