Как зеницу ока: лучшие фотографии о защите природы

Международная экологическая некоммерческая организация The Nature Conservancy опубликовала результаты собственного фотоконкурса, посвященного охране окружающей среды. Обладателем главного приза стал Литаушки Тибор за подводный снимок тритона. Другие работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Hermis Haridas
Хермис Харидас — победитель специального приза жюри с фотографией «Шепот рассвета»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Agnieszka Wieczorek
В категории «Аэросъемка» первое место заняла Агнешка Вечорек за снимок «Жизнь в желтых полях»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Neelutpaul Barua
Второе место — Нилутпаул Баруа, фотография щелочного озера «Авиашоу Магади»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Grzegorz Długosz
Первое место в категории «Птицы» завоевал Гжегож Длугош, «Занятой строитель»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Mike Krehbiel
Вторая строчка досталась Майку Кребилу и его дикой курице из Канзаса «ПИК-А-БУ»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Raphael Alves
Рафаэль Алвес возглавил категорию «Климат» со снимком «Застрявшие», посвященным «городу-амфибии» Анаме
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Mustafa Binol
Следом за ним расположилась фотография Мустафы Бинола «Сельскохозяйственные земли», призывающая к осознанному использованию воды
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Jeanny Tang
Лучшим снимком в категории «Пресная вода» назван «Сухой рыбный пруд» Джинни Тан
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Alan Taylor
На втором месте расположился Алан Тейлор со своим «Прохладным напитком»
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Фото: TNC Photo Contest 2023/Benjamin Salb
«Насекомые и паукообразные» возглавил Бенджамин Салб с фотографией «Мама волка-паука»
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