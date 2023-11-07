Около 18,5 млн рублей направят на покупку новогодних подарков детям в Томске

Мэрия Томска направит 18,5 млн рублей за закупку новогодних подарков детям. По сравнению с 2022 году сумма расходов увеличена более чем вдвое.

По данным РИА «Томск», на текущий момент стоимость новогоднего подарка для воспитанника детского сада составляет 100 рублей, для младших школьников — 200 рублей. Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко сообщил, что власти предложили увеличить стоимость подарков до 300 рублей для дошколят и до 400 рублей для школьников. Депутаты городской думы единогласно поддержали данное предложение.

С учетом увеличения стоимости на покупку подарков потребуется дополнительно направить 9,6 млн рублей. Общая сумма составит 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже власти намерены направить до 14,4 млн рублей на новогоднее оформление площади Ленина. ПОдрядчик будет использовать прошлогодние украшения, когда концепция воплощала праздничные традиции XVIII века.