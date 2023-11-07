В Британии нашли тайник с 260-летними письмами плененным морякам

В Великобритании обнаружили тайник с нераспечатанными письмами французским морякам, плененным британскими солдатами во время Семилетней войны 260 лет назад. Об этом рассказала газета The Guardian 6 ноября.

Тайник был найден историком Рено Морье при работе в военно-морском архиве XVIII века.

«Замечательный тайник с более чем 100 письмами был случайно обнаружен в Национальном архиве в Кью профессором европейской истории Кембриджского университета Рено Морье. Внутри он нашел глубоко личные и зачастую страстные послания, адресованные морякам, захваченным в 1758 году на борту французского военного корабля во время Семилетней войны», — говорится в статье.

Письма предназначались для экипажа корабля «Галатея», который, когда плыл из Бордо в Квебек, был захвачен британским судном и доставлен в Портсмут, где члены экипажа были заключены в тюрьму, передает «Газета.Ru». Почти все послания написаны женщинами и носят любовный характер.

Отмечается, что французская почтовая администрация в течение нескольких месяцев пыталась доставить письма на захваченный британцами корабль и переслала письма в адмиралтейство в Лондоне, надеясь, что они будут переданы пленным. Однако установив, что переписка не содержала ничего, имеющего военную ценность, британские власти поместили нераспечатанные письма на хранение, где они были забыты на столетия, пока их случайно не обнаружил Морье.

«Я понял, что был первым человеком, прочитавшим эти очень личные сообщения с момента их написания. Их предполагаемые получатели не получили такого шанса. Это было очень эмоционально. <…> Эти письма рассказывают об универсальном человеческом опыте, они не уникальны для Франции или XVIII века. Они показывают, как мы все справляемся с серьезными жизненными проблемами», — рассказал ученый.

В конце октября в Приморском крае в Дальневосточном морском заповеднике нашли бутылку с посланием участников кругосветного плавания на судне «Пилигрим». Бутылку выбросили с российского судна в августе 2017 года у берегов Сахалина. В итоге послание выбросило на берег у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике после того, как оно преодолело более 1 тыс. км.

В послании, подписанном капитаном судна Сергеем Синельником, содержатся основная информация об экспедиции и пожелание попутного ветра нашедшему.