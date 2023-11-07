Уголовное дело возбудили после гибели рабочего в Ульяновской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Ульяновской области. Мужчина получил тяжелые травмы при падении с высоты.

Инцидент произошел 3 ноября на улице Александра Невского. По данным Ulpravda.ru, двое 37-летних рабочих упали с высоты седьмого этажа. Один потерпевший получил смертельные травмы, второй был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности в строительстве. Правоохранительные органы провели первоначальные следственные действия.

Во Владивостоке трое рабочих при проведении земляных работ нашли боеприпас. Они начали разбирать находку, и снаряд сдетонировал. Один человек погиб, двое получили травмы.