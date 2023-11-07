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В Турции опровергли договоренность с Нетаньяху о приеме миллиона палестинцев

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Фото: REUTERS/Stringer
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Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 ноября опровергла сообщения о том, что турецкий лидер якобы договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что примет у себя в стране миллион беженцев из Палестины.

«Сообщение, распространенное в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: «Мы договорились с Эрдоганом, что миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на $2 млрд», не соответствует действительности», — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.

Там отметили, что никаких переговоров «президента Эрдогана» и подобного заявления Нетаньяху не было, все утверждения, распространяемые в соцсетях, полностью сфабрикованы.

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Ранее, 4 ноября, Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что ответственность за атаки на сектор Газа в первую очередь лежит на самом Нетаньяху, против которого уже ведутся разговоры и в самом Израиле.

Эрдоган также отмечал, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности. Действия страны скорее напоминают действия организации, которую необходимо остановить как можно скорее. Кроме того, он пригрозил западным странам войной «Креста с Полумесяцем», выступая на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Страны Запада несут ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимизации военных преступлений Израиля», добавил турецкий лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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