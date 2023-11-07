Жительница Сызрани отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Сызрани (Самарская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Молодая женщина лишилась 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшей 2001 года рождения, она нашла в интернете предложение дополнительного заработка. Злоумышленники представились сотрудниками биржи и предложили заработать за счет ведения финансовых операций и инвестирования на одной из онлайн-платформ. Об этом пишет НИА «Самара».

Потерпевшая оформила кредит на 1,5 млн рублей и перечислила средства на продиктованный мошенниками счет. После перевода аферисты перестали выходить на связь.

Ранее жертвой мошенников стала 30-летняя жительница Самары. Она нашла предложение дохода через интернет, для получения денег якобы требовалось ставить высокие оценки товарам. Злоумышленники заявили, что для подтверждения личности женщине якобы требуется указать личные данные и перечислить «финансовое обеспечение» на определенный счет. Потерпевшая лишилась около 2 млн рублей.