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В Москве подвели итоги акции «Ночь искусств»

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Более 370 тыс. человек посетили акцию «Ночь искусств» в Москве. Она проводилась с 4 по 5 ноября под девизом «Россия объединяет», рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В этом году программу посвятили юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова.

«Мероприятия проводились в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро», — отметила Сергунина.

К акции присоединились свыше 100 площадок. Началась «Ночь искусств» с театрализованной экскурсии «Поэтический променад», которая завершилась у памятника Маяковскому на Триумфальной площади.

На следующий день на одноименной станции метро состоялся спектакль «Маяковский. Сторителлинг. О жизни», который рассказал зрителю о грузинском детстве, московской юности поэта, о важных встречах и других событиях, которые оказали влияние на формирование личности драматурга. Здесь же была сыграна литературно-музыкальная композиция «Маяковский. Послушайте!» по мотивам автобиографии «Я сам», его письмам, открыткам, стихам и песням.

Музыку Рахманинова в «Ночь искусств» исполнили в Государственном музее А.С. Пушкина — здесь она прозвучала в классическом варианте, и в Театре эстрады — в джазовой обработке.

Кроме того, в рамках культурной акции в столице работали три фотовыставки: «Архитектор Алексей Щусев / Инженер Владимир Шухов. Двойной портрет» на Гоголевском бульваре и еще две — на Арбате. Подборку снимков «Знаковые места Москвы. Прошлое, настоящее и будущее» посвятили памятникам архитектуры и зданиям, отражающим историческое развитие города. Изображения будущего создали при помощи искусственного интеллекта.

Среди выставочных площадок самыми посещаемыми во время «Ночи искусств» стали музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», усадьба Измайлово, комплекс «Провиантские склады» Музея Москвы и Музей космонавтики.

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