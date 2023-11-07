Морозы до -37 градусов спрогнозировали в Барнауле

Синоптики прогнозируют похолодание до -37 градусов в декабре в Алтайском крае. В регионе уже проводят обработку тротуаров от гололедицы.

Усредненные за десять лет данные говорят о том, что похолодание следует ожидать в середине месяца, пишет altapress.ru. Согласно прогнозам, с 16 по 18 декабря температура составит от -16 до -37 градусов. Наиболее холодным днем может стать 17 декабря. Специалисты сервиса «Метеонова» отмечают, что прогноз пока не точный.

С начала ноября на дорогах Барнаула отмечается гололедица. Жители частных домов жалуются, что наледь покрывает замки ворот. Улицы посыпают смесью песка и соли.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 2023 год должен стать самым теплым за весь период средней глобальной температуры. К этому привело накопление парниковых газов в атмосфере и увеличение температуры воды в Тихом океане.