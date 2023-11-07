В «Сбере» рассказали о росте интереса россиян к оплате покупок по биометрии

За пять месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

По данным пресс-службы «Сбера», с июня, когда банк начал активно развивать сервис «оплаты улыбкой», россияне воспользовались этим способом более полумиллиона раз. К ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.

Сервис доступен во всех субъектах РФ, однако наиболее активно операции проводятся в 13 регионах страны. В лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Чаще всего с помощью биометрии оплачивают покупки в супермаркетах. Тем не менее, сейчас сервис стал использоваться и в других сегментах торговли. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался, посмотрев в камеру, — ювелирное украшение стоимостью более 200 тыс. рублей.

Царёв отметил, что банк одним из первых в стране начал развивать систему оплаты по биометрии и внедрил ее в продуктовый ретейл. Рост количества платежей «улыбкой» говорит о том, что «Сберу» удалось «создать удобный, быстрый и безопасный платежный сервис», подчеркнул первый зампред правления банка. Сегодня технология доступна 36 млн клиентов. «До конца года мы планируем распространить сервис «оплаты улыбкой» на новые сегменты розничной торговли — магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие», — подчеркнул Царёв.



В настоящее время оплатить покупку по биометрии можно на 150 тыс. устройств, установленных в торговых точках по всей стране.