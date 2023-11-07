В Киеве вандалы вновь осквернили памятник Пушкину

В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, его облили красной краской. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщило украинское издание Klymenko Time.

«В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину», — говорится в Telegram-канале издания.

На опубликованной фотографии видно, что красной краской закрашено лицо памятника. Также на монумент нанесена надпись на украинском «Деколонизацию не остановить».

До этого, 27 октября, вандалы обмотали памятнику голову и сделали на его постаменте похожую надпись, «Деколонизацию не остановить». В тот же день бюст Пушкина демонтировали на территории киевской гимназии №153.

17 октября неизвестные облили розовой краской Александровскую колонну в парке Шевченко в Одессе.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.