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Врач назвал опоясывающую боль в спине возможным признаком разрушения поджелудочной

Врач Вялов: боль со стороны спины может говорить о разрушении поджелудочной
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Фото: Getty Images/Tom Merton
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Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов во вторник, 7 ноября, рассказал нa YouTube об основных симптомах серьезных нарушений работы поджелудочной железы и о том, почему они возникают.

По словам врача, чаще всего воспаление этого органа, называемое панкреатитом, развивается на фоне употребления большого количества алкоголя в сочетании с острыми закусками. Также серьезную нагрузку для поджелудочной представляет собой курение.

Специалист указал на то, что ситуация, когда развивается острый панкреатит, очень опасна и требует немедленной медицинской помощи. По словам Вялова, когда в органе повышается давление, его клетки начинают погибать, что приводит к появлению боли со стороны спины.

«Клетки поджелудочной железы погибают, отмирают, разрушаются. Из-за этого начинается отек окружающей ткани. Воспаление может протекать молниеносно. Тогда это острый панкреатит», — пояснил специалист, чьи слова приводит «Российская газета».

Если процесс развивается быстро и не лечится, у пациентов возникают так называемые опоясывающие боли.

«Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, <...> боль разливается по всему животу, тут появляется ощущение обруча или круга», — сообщил врач.

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В конце октября хирург, колопроктолог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала в беседе с «Известиями», что симптомами острого панкреатита, помимо опоясывающих болей, также может быть резкая боль в верхней части живота, или левом подреберье, тошнота и рвота, изжога, метеоризм, повышение температуры тела. Также может наблюдаться желтушность белков глаз. По ее словам, если случился острый приступ панкреатита, следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. До приезда врачей можно положить на область солнечного сплетения лед, бутылку с холодной водой, а также принять любое спазмолитическое средство.

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