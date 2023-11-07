Шесть человек пострадали в массовой аварии в Тамбовской области

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области. Шесть человек получили травмы.

Авария произошла на территории Первомайского округа. По данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» решил пойти на обгон колонны, находясь в утомленном состоянии, и потерял управление. Легковушка столкнулась с машиной «УАЗ Патриот». Внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в машины Skoda и Kia. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Наиболее серьезные травмы получил водитель «Патриота». По факту ДТП проводится проверка.

В Татарстане два автомобиля столкнулись на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск. По предварительной версии, водитель машины «Лада Приора» выехал на встречную полосу и врезался в другую «Ладу». Травмы получили семь человек, в их числе четверо детей.