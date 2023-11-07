Экс-премьер Израиля призвал завершить операцию в Газе за несколько недель

Израилю необходимо завершить в течение двух–трех недель операцию в секторе Газа из-за возрастающего недовольства со стороны Запада, в особенности США. Об этом 7 ноября заявил бывший израильский премьер-министр Израиля, экс-глава минобороны страны Эхуд Барак в интервью газете Politico.

По его словам, «окно возможностей закрывается», а трения по поводу боевых действий с властями Соединенных Штатов будут только возрастать.

«Америка не может диктовать Израилю, что делать, но и мы не можем их игнорировать», — отметил Барак и уточнил, что США являются главным гарантом безопасности еврейского государства.

По мнению политика, нужны многие месяцы или год для полного разгрома палестинского движения ХАМАС, однако на фоне роста числа погибших в анклаве и опасений, что конфликт разрастется дальше на Ближний Восток, поддержка стран Запада ослабевает, поэтому у Израиля «осталось не больше двух–трех недель».

Ранее, 4 ноября, The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Джо Байден поддерживает израильскую армию.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию сектора Газа для проведения операций против ХАМАС. В пресс-службе израильской армии добавили, что при необходимости она может распространить боевые действия и на другие районы анклава, в том числе на юг.

По последним данным, число жертв в секторе Газа с начала конфликта достигло 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс., еще 5,6 тыс. получили ранения.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.