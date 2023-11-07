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МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания МТС приняла решение отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств с тарифами с предоплаченными пакетами трафика. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе оператора.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Компания пока не пояснила, будет ли в дальнейшем отменена плата за раздачу интернета с мобильных устройств для тарифов с безлимитным пакетом трафика. В настоящее время по ним взимается 50 рублей за раздачу 3 Гб интернета в сутки (в Норильске и на Чукотке — 1 ГБ за ту же стоимость).

Оператор добавил, что решение было принято на фоне предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

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До этого, 18 сентября, ФАС обязала «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele 2 отменить плату за раздачу интернет-трафика в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство сообщило о праве возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

30 октября антимонопольная служба сообщила, что «МегаФон», «Билайн» и Tele 2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Тогда как МТС 31 октября отметила, что выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств. В компании обратили внимание на то, что отсутствие ограничений в таком случае приведет к существенному ухудшению качества связи для большинства абонентов.

В августе текущего года ФАС России направила мобильным операторам запросы для того, чтобы выяснить все обстоятельства и детали. 8 сентября депутат партии «Новые люди» Владимир Плякин рассказал «Известиям», что служба начала расследование в отношении операторов за взимание платы с абонентов за раздачу интернета. Он уточнил, что за нарушение и неисправление ситуации может быть максимальный штраф в 890 тыс. рублей.

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