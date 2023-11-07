В павильоне «Виноделие России» на ВДНХ представили отечественные вина

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открылся павильон «Виноделие России». Корреспондент «Известий» Максим Прихода 7 ноября рассказал о впечатлениях гостей.

В павильоне представлен стенд «Крым», который инкрустирован виноградными гроздьями. Кроме того, его стены расписаны лозами.

«Мы можем гордиться всем: начиная с автохтонных сортов винограда, которые растут в Крыму, и заканчивая непосредственно самой промышленностью», — сказала министр финансов Крыма, зампредседателя совета министров региона Ирина Кивико.

Посетители павильона могут не только знакомиться с сортами вина, но и продегустировать или купить его. Там представлена продукция почти 20 виноделен страны.

«Взяли «Новый Свет» шампанское. К Новому году уже надо затариваться, а это лучшее шампанское, мне кажется, которое есть не только в России, но и вообще во всем мире!» — отметил посетитель выставки Алексей.

Корреспондент добавил, что теперь линейка «Новый Свет» представлена в обновленном виде.

«Каберне совиньон по-белому вот здесь вы можете видеть. Это то, что мы привезли как одну из новинок и рады представить нашему потребителю. Мы привезем еще ряд новинок, в том числе 2023 года», — уточнил коммерческий директор торгового дома Дмитрий Кулагин.

По словам корреспондента, «Массандра» также представила новую авторскую коллекцию сухих моносортовых вин.

«Одна из особенностей ее заключается в том, что на этикетке у каждой бутылки представлен винодел, который участвовал в создании этого вина, подпись. То есть они, можно сказать, именные», — рассказала специалист отдела розничной торговли ПАО «Массандра» Марина Ткаченко.

Также журналист указал, что среди вин «Инкермана» есть сорт мерло. Он отметил, что лозам, с которых собирается виноград для его изготовления, более 50 лет.

Кроме того, коммерческий директор винодельни «Криница» и компании «Усадьба Дивноморское» Антон Алимов рассказал, что сейчас люди ищут сухие вина. По его мнению, потребитель стал разбираться, продвигаться и пробовать. Он также подчеркнул, что можно наблюдать тренд на российское вино.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников добавил, что рост качества год к году фиксируют и экспертные комиссии винных конкурсов.

«Условно говоря, были вина 2017 года, потом 2018-го, 2019-го, 2020-го. Если сравнить полученные значения, можно констатировать, что оценки растут, и это не в том дело, что дегустаторы становятся добрее, добрее с каждым годом», — заключил он.

Формат павильона называется «Винная ярмарка». Его программа рассчитана до апреля — одни вина на полках будут сменять другие. Так посетители смогут попробовать многую продукцию российского виноделия.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.