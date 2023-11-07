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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль удивилась дружелюбию россиян в Санкт-Петербурге

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Жители России более дружелюбны, чем австрийцы или немцы. Об этом 7 ноября заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в настоящее время работает и проживает в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что все россияне дружелюбны и готовы помочь.

«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», — сообщила она в разговоре с RT.

По словам Кнайсль, в Северной столице она чувствует себя уютно, как дома, и сейчас с удовольствием занимается изучением русского языка.

«Сейчас мы разговариваем меньше, чем в годы холодной войны»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о необходимости диалога с Россией, иранской сделке и европейской зеленой политике

Ранее, в июле, бывшая министр иностранных дел Австрии рассказала «Известиям», что покинула родину из-за работы. Она сообщила, что австрийские дипломаты хотели отозвать ее гражданство только лишь потому, что она преподает в российском университете. По мнению Кнайсль, австрийские власти не оставили ей выбора. Позже, в сентябре, она добавила, что Россия помогла ей перевезти личные вещи и даже ее пони из Ливана в Россию через Сирию.

Карин Кнайсль была главой МИД Австрии с 2017 по 2019 год. 18 мая немецкая Die Welt сообщила, что Европарламент планирует принять резолюцию, в которой намерен призвать Совет Евросоюза включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях. 23 мая дипломат покинула совет директоров российской нефтяной компании. Отмечалось, что в компании рассчитывают на сотрудничество с нею «как с видным представителем международного экспертного сообщества».

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