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Дело возбуждено после ранения жителя Новосибирска вилами в голову

В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами, подозреваемый арестован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Новосибирске мужчина в ходе ссоры проткнул своему знакомому голову вилами, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ во вторник, 7 ноября.

Как уточняется, инцидент произошел 3 ноября на автостоянке в Калининском районе города. Тогда между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту множественные удары в область жизненно важных органов вилами.

«Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — сообщили в управлении «РИА Новости».

Там добавили, что в настоящее время по ходатайству следствия обвиняемый заключен судом под стражу.

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