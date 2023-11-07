Дело возбуждено после ранения жителя Новосибирска вилами в голову

В Новосибирске мужчина в ходе ссоры проткнул своему знакомому голову вилами, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ во вторник, 7 ноября.

Как уточняется, инцидент произошел 3 ноября на автостоянке в Калининском районе города. Тогда между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту множественные удары в область жизненно важных органов вилами.

«Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — сообщили в управлении «РИА Новости».

Там добавили, что в настоящее время по ходатайству следствия обвиняемый заключен судом под стражу.

В конце октября в Нижнем Новгороде пять мужчин избили сделавшего замечание многодетного отца. По словам жены пострадавшего, на улице ее супругу было сделано замечание из-за того, что он как пешеход якобы мешает проезду автомобиля на территории двора. Мужчина указал находившимся в машине людям, что они неправы, что и вывело нападавших из себя.