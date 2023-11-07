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МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона
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МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели МЧС России оказывают помощь на дорогах в Хабаровском крае после прохождения снежного циклона и выпадения осадков. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказали в региональном управлении ведомства.

«Территория Хабаровского края подвержена циклонической деятельности, всё развивается в соответствии с заранее доведенным прогнозом. Основное воздействие сейчас циклон оказывает на южные и центральные районы, но по своей траектории он будет смещаться также и в северные районы края», — рассказал помощник начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

В ведомстве также отметили сложную дорожную обстановку из-за образования на дорогах заносов и снежного наката. В связи с этим на дорогах по направлениям Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Селихино – Николаевск-на-Амуре и в краевом центре дежурят шесть мобильных групп спасателей.

По последним данным, помощь потребовалась приблизительно 20 транспортным средствам. Чаще всего в ней нуждаются водители большегрузных автомобилей и бригады скорой помощи, основные затруднения возникают на подъемах, уточнили в МЧС.

По словам Дарчии, дежурство будет сохраняться до окончания воздействия циклона.

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Из-за ухудшения погоды в МЧС призвали водителей и пешеходов к осторожности и соблюдению правил безопасности. В частности, пешеходам рекомендовано пересекать проезжую часть в зоне регулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. Водителям посоветовали подготовить автомобили к эксплуатации в сложных погодных условиях, быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим и правила дорожного движения.

Мощный снегопад обрушился на Хабаровский край ранее в этот день. Циклон затронул Хабаровск, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Порывы ветра достигают 19–24 м/с, а местами — 25–28 м/с. Введены ограничения движения пассажирских автобусов и грузовиков на ряде участков дорог. Закрыта переправа «Холмск – Ванино».

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе введено ограничение движения для автобусов и большегрузных автомобилей на федеральных трассах А-370 «Хабаровск – Бикин» (с 12-го по 240-й км), А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» и Р-297 «Хабаровск – Биробиджан». Зафиксированы локальные нарушения электроснабжения в населенных пунктах в трех районах: Нанайском, Бикинском и имени Лазо. Бригады электросетей ведут оперативную работу по их устранению.

Хабаровский аэропорт сообщил, что 7 ноября с 08:00 (01:00 мск) на аэродроме введена процедура ограниченной видимости. Рейсы отправляются по готовности. Службы аэропорта очищают аэродромную территорию, воздушные суда проходят противообледенительную обработку. На прибытие самолетов метеоусловия не повлияли, однако было перенесено время вылета нескольких рейсов, в том числе во Владивосток, Южно-Сахалинск и Читу.

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