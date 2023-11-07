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Житель Турции нашел под своим домом подземный город возрастом 2 тыс. лет

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Фото: dha
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Житель города Кайсери в Турции обнаружил под своим домом подземный город возрастом около 2 тыс. лет. Об этом сообщило турецкое новостное агентство DHA 6 ноября.

«Мустафа Халыджиоглу, проживающий на улице, где находится дом Мимара Синана, в районе Агырнас района Меликгази, который начал ремонтировать свой дом пять лет назад, обнаружил, что под его домом находится подземный город», — отмечается в материале.

Мужчина рассказал, что до начала ремонта его семья использовала пространство под домом как сарай и хранилище для сена. После того, как место было расчищено от грязи и земли, перед ним открылась сеть тоннелей.

«Мы не знали, что под домом был подземный город. Мы использовали эти места как сараи и сеновалы. <…> Когда мы убирали здесь грязь, был обнаружен подземный город. После мы провели исследования. По моим оценкам, площадь подземного города, в котором мы работаем, составляет 300 кв. м. Наша единственная цель здесь — оставить наследие о себе для будущих поколений», — передает слова Халыджиоглу агентство.

В раскопках мужчине и его семье помог Фонд защиты и продвижения экологических и культурных ценностей (ÇEKÜL).

«Здесь есть как минимум два независимых слоя, которые можно пройти через тоннели. <…> Длина подземного города составляет не менее 150–200 м. Он древний, как история всех подземных городов в регионе. Можно сказать, что ему не менее 2 тыс. лет», — рассказал представитель фонда профессор Осман Озсой.

По словам ученого, большой интерес представляют найденные в подземелье механизмы, переходы и использовавшиеся при их строительстве и отделке камни, которые роднят этот город со множеством других подобных древних поселений, найденных в регионе. Город Кайсери в древности назывался Кесария, или Цезарея, и являлся центром римской провинции.

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В начале октября в Египет археологи при раскопках нашли сосуды с вином, возраст которого насчитывает 5 тыс. лет. Археологическая миссия с участием ученых из Египта, Германии и Австрии работала на месте гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге. В могиле ученые и нашли сотни запечатанных кувшинов, в некоторых из них хорошо сохранились остатки вина.

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