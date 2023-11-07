Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ

Открытое горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ ликвидировано, сообщает во вторник, 7 ноября пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

О пожаре в ТЦ на площади 10 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек.

В МЧС РФ сообщили, что крыша горящего в Улан-Удэ ТЦ частично рухнула. Пожар был локализован на площади 22 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 126 человек и 32 единицы техники.

Прокуратура республики начала проверку по факту происшествия.