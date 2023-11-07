Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД

На внутренней стороне 52-го км МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. Об этом 7 ноября сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

Движение в районе происшествия затруднено, занято две полосы из пяти. Пробка, по данным сервиса «Яндекс Карты», составляет порядка 5 км.

На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 6 ноября, при столкновении двух автомобилей на трассе в Татарстане пострадали четверо детей и трое взрослых. Авария произошла на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск.