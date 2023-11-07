Врач отметил негативное влияние стресса на голос

Возвращение голоса при ларингите затягивается из-за того, что шептание избыточно растягивает голосовые складки, которые со временем привыкают к разомкнутому состоянию. Об этом 7 ноября «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Валентин Лагутин.

Еще одна вредная привычка, влияющая на голос, — курение. Врач отметил, что при контакте с красками и химическими веществами на производстве могут развиться мутации на клеточном уровне. Они способны привести к развитию онкологических заболеваний. Кроме того, повреждается процесс клеточного питания слизистой оболочки глотки и гортани, слизистые разрыхляются.

«Не стоит полоскать горло содой и солью, растворенными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашка, хорошо заваренный черный чай», — обратил внимание эксперт.

Лагутин считает, что сухой воздух в помещении пересушивает слизистую горла, особенно с наступлением отопительного сезона. Важно следить за влажностью в жилом помещении, она должна быть около 70%, добавил он.

«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии, либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — подчеркнул врач.

На голосовые связки еще оказывают влияние пищевые привычки и выбор продуктов питания. Так, при чрезмерном употреблении черного кофе, крепкого чая и какао без молока слизистая оболочка глотки пересушивается и начинается першение. Напитки со льдом имеют похожий эффект — они вызывают шоковую реакцию слизистых, после чего охриплость голоса появляется сразу.

Раздражение слизистой оболочки и осиплость вызывают в том числе кислые цитрусовые фрукты и мед. Если предстоит напрягать голосовые связки, специалист не рекомендует употреблять такие продукты непосредственно перед нагрузкой. Это может быть актуально для преподавателей, певцов и т.п.

По словам Лагутина, наличие избыточного жира в жареных блюдах при частом приеме снижает эластичность голосовых связок. При ежедневном употреблении горчицы, хрена, острого кетчупа и слишком пряного соуса раздражение слизистой обеспечено.

«Плюс ко всему, острые блюда провоцируют выработку слизи и сухой кашель», — отметил специалист.

Среди других продуктов, которые снижают эластичность слизистой и раздражают горло, эксперт назвал соленые орешки, жареные семечки и покупные сухарики из-за высокого содержания соли, жиров и добавок. Их края часто царапают горло и вызывают першение.

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