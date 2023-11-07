Товарооборот России и КНР в январе–октябре вырос на 27,7%

Товарооборот России и Китая в годовом исчислении в январе–октябре вырос на 27,7% и достиг $196,48 млрд. Об этом 7 ноября сообщило главное таможенное управление Китайской Народной Республики (КНР).

Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в Россию за последние 10 месяцев увеличился на 52,2% и составил примерно $90,08 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,4%, достигнув $106,4 млрд. В итоге положительное сальдо России за отчетный период получилось в размере $16,32 млрд, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 53%.

Отмечается, что только в октябре объем российско-китайской торговли достиг $19,79 млрд, уменьшившись по сравнению с сентябрем на 9%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 3,7%, до $11,1 млрд, экспорт Китая понизился на 10,2%, до $8,69 млрд.

На нефть приходится основная часть стоимости всех ввозимых из РФ в Китай товаров. Также среди других ключевых моментов импорта медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. В свою очередь, китайская сторона экспортирует на территорию России широкий перечень продукции, большая часть которой состоит из смартфонов, промышленного и специализированного оборудования, а также игрушек, обуви, транспортных средств, кондиционеров и компьютеров. Помимо этого, Китай поставляет России германий, который является важным стратегическим сырьем.

Ранее, 25 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27% и составил 16 трлн рублей. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводятся в национальных валютах.

До этого, 16 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд.

В сентябре глава МИД КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

Тогда же глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов.