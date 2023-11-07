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Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал встречу с китайским коллегой Ин Юном

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Фото: РЕН ТВ
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов 7 ноября начал встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном.

Кроме того, ожидаются и другие двусторонние встречи с участием российского генпрокурора и подписание соглашений с иностранными коллегами. В частности, запланированы встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также с генпрокурорами Монголии и Ирана.

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О том, что Краснов прибыл в Сиань, КНР, стало известно ранее в этот день. В ходе рабочего визита он примет участие в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 8 ноября.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.

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