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Минобороны РФ сообщило о пресечении 17 атак беспилотников

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны РФ 7 ноября сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам в России.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — указали в ведомстве.

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Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении на дом обломков сбитого БПЛА, в результате которого произошло возгорание. Также он заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Чёрного моря. Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили пять БПЛА.

Накануне Вооруженные силы России (ВС РФ) обнаружили и обезвредили два БПЛА на территории Воронежской области.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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