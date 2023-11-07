Шесть человек сгорели в результате ДТП на юго-востоке Турции
Шесть человек, среди которых пять детей, заживо сгорели в автомобиле после ДТП на юго-востоке Турции. Об этом 7 ноября сообщила турецкая газета Yeni Akit.
В издании отметили, что возгорание произошло в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт. Мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который сидел на месте водителя, получил ранения.
По данным газеты, на место происшествия направлены пожарные расчеты, служба спасения и жандармерия. Пострадавший водитель доставлен в больницу на машине скорой помощи.
По факту происшествия ведется расследование.
Ранее, 28 октября, массовая авария произошла в Египте на трассе между Каиром и Александрией. У автобуса с пассажирами произошла утечка масла, которая привела к столкновению нескольких автомобилей. Некоторые машины загорелись. 32 человека погибли, еще 63 ранены.
До этого, 21 октября, в Турции столкнулись два туристических микроавтобуса. Водители транспортных средств и пятеро туристов были доставлены в больницу. Уточняется, что среди них были граждане России.