Мощный снегопад обрушился на Хабаровский край

Хабаровский край накрыл снежный циклон. Выпавшее количество осадков привело к тому, что на движение на части междугородних трасс пришлось ввести ограничения. В распоряжении «Известий» 7 ноября появились кадры последствий мощного снегопада в регионе.

«Я откопала три машины: сначала мамину, потом знакомых. Утро вообще шикарное», — отметила одна из местных жительниц.

Другая женщина пожаловалась, что не смогла улететь на запланированном рейсе, потому что сильно замело двор. Проблемы возникают и с учебными учреждениями.

«Старшего отвезла в школу, младшего в садик так и не отвезла, потому что погода ужасная, дороги ужасные. Со школы пришла СМС только в восемь утра, что можно не приходить», — поделилась еще одна жительница Хабаровского края.

В свою очередь, сотрудников управляющих компаний ждал сложный и долгий путь до работы, а потом огромный объем снега, который успело намести.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, по прогнозу синоптиков, снегопад в регионе прекратится к вечеру 7 ноября, а сильный ветер стихнет только за полночь.

Циклон затронул Хабаровск, Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Порывы ветра достигают 19–24 м/с, а местами — 25–28 м/с. Введены ограничения движения пассажирских автобусов и грузовиков на ряде участков дорог. Закрыта переправа «Холмск — Ванино».

«Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня к 18 часам (11:00 мск), а вот ветер стихнет далеко за полночь», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе введено ограничение движения для автобусов и большегрузных автомобилей на федеральных трассах А-370 «Хабаровск–Бикин» (с 12-го по 240-й км), А-376 «Хабаровск–Лидога–Ванино–Комсомольск-на-Амуре» и Р-297 «Хабаровск–Биробиджан». Зафиксированы локальные нарушения электроснабжения в населенных пунктах в трех районах – Нанайском, Бикинском и имени Лазо. Бригады электросетей ведут оперативную работу по их устранению.

Хабаровский аэропорт сообщил, что 7 ноября с 8:00 (1:00 мск) на аэродроме введена процедура ограниченной видимости. Рейсы отправляются по готовности. Службы аэропорта очищают аэродромную территорию, воздушные суда проходят противообледенительную обработку. На прибытие самолетов метеоусловия не повлияли, однако было перенесено время вылета нескольких рейсов, в том числе во Владивосток, Южно-Сахалинск и Читу.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине были задержены рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также были перенесены четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском.