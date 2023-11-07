Жительница Ростова-на-Дону создала секцию по адаптивному хоккею

Ростовчанка Ксения Совинкова 7 ноября создала секцию по адаптивному хоккею для своей дочери с аутизмом.

Как выяснили «Известия», у дочери женщины расстройство аутистического спектра, и она, увидев по телевизору хоккей, захотела им заниматься. Но мама девочки столкнулась с тем, что секции в Ростове-на-Дону просто не оказалось, ведь для России адаптивный хоккей достаточно новый вид спорта.

«Мне кажется, как любой матери, для своего ребенка можно сделать всё», — поделилась мама воспитанницы спортивной секции Совинкова.

В секции сейчас занимаются 50 детей с различными ментальными расстройствами, расстройствами опорно-двигательного аппарата.

Бесплатно проводить занятия согласились игроки ХК «Легион», а еще владелец клуба подарил форму и инвентарь.

Тренер Максим Еремеев рассказал, что с некоторыми детьми приходится полежать на льду и просто пообщаться, а кого-то приходится убеждать, что им нужна помощь, чтобы встать, а вот если они хотят помочь, то просто начинают двигаться навстречу.

Ранее, 30 октября, в России отмечали День тренера — неофициальный праздник всех спортивных наставников и фитнес-инструкторов. Отметим, что занятия с тренером помогают прийти в форму, почувствовать уверенность в себе, избавиться от комплексов и снять стресс, а поддержка опытного наставника дает мотивацию для развития.