Два человека погибли в результате пожара в Санкт-Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар общей площадью 20 кв. м. Об этом 7 ноября сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по городу.
В ведомстве отметили, что пожар произошел в результате возгорания мусора и дощатой хозяйственной постройки на общей площади 20 кв. м. Его удалось ликвидировать. В результате пожара было обнаружено двое погибших.
К тушению пожара привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
Ранее в этот день пожарные локализовали крупное возгорание в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ в Бурятии на площади 22 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек.