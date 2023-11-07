Киев обвинил Запад в предоставлении оружия не в полном объеме

Запад не предоставил Киеву оружие в том объеме, в котором обещал ранее, при этом для продолжения боевых действий Украине его нужно в разы больше. Об этом 7 ноября заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире украинского телеканала «Дом».

«На вчера [оружия из стран Запада] нужно было в десять раз больше. И было бы хорошо хотя бы получить то, что было обещано. То, что было задекларировано, передается Украине, но, к сожалению, до сих пор не поступило в наше распоряжение. То есть мы даже не говорим о том, чтобы как-то расширить палитру или номенклатуру [поставляемых вооружений], а чтобы хотя бы получить то, что обещано», — сказал он.

Среди факторов, от которых зависит решение проблемы увеличения поставок оружия из стран Запада, Лещенко назвал мощности заводов — производителей вооружений, правительства стран — партнеров Украины и логистику.

Ранее, 6 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на сообщения в социальных сетях, что оружие, поставленное Украине, появилось в секторе Газа, заявил, что ничего из предназначенного и поставленного Киеву не попадает за пределы страны. По его словам, Украина полностью контролирует ситуацию.

Также в этот день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отметил, что конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны ЕС. По его словам, поддержка Украины Европой может начать размываться в свете того, что она воспринимается как политика двойных стандартов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.