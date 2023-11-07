В Уссурийске неизвестные расстреляли водителя в автомобиле на парковке магазина
Следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовное дело после смерти мужчины при обстреле автомобиля Land Cruiser в Уссурийске. Об этом 7 ноября сообщило Следственное управление СК РФ.
Неизвестные расстреляли автомобиль накануне на парковке магазина «Ветеран» на Военном шоссе. Сообщается, что 30-летний мужчина был ранен в живот, ему пытались помочь очевидцы. Люди самостоятельно смогли доставить пострадавшего в больницу до приезда скорой.
«На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению», — отмечается в сообщении.
По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее, 5 ноября, суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно.
До этого, 4 ноября, в Москве был задержан мужчина, подозревающийся в покушении на убийство женщины, арендовавшей у него комнату. По данным следствия, подозреваемый, находясь в своей квартире в Окружном проезде, ударил ее топором.