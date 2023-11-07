Обозреватель WP узнал о взаимных обвинениях США и Украины

США и Украина закулисно обвиняют друг друга в том, что попытки Киева провести контрнаступление были неудачными. Об этом 6 ноября написал обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

Отмечается, что попытки провести контрнаступление «не привели к крупному прорыву, на который надеялись лидеры Украины и ее сторонники на Западе».

«Почему Украина не добилась больших успехов? За кулисами множество взаимных обвинений между должностными лицами Украины и США. Американцы приватно сетуют на то, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО и вернулись к боевым действиям на истощение, характерным для советской военной стратегии, в то же время направляя крайне нужный личный состав на второстепенные действия вокруг Бахмута (украинское название Артемовска. — Ред.)», — говорится в публикации.

В свою очередь, Киев жалуется на недостаточные поставки вооружений со стороны западных стран. При этом много полученной техники было в нерабочем состоянии. По словам журналиста, Украина не располагает техникой и бронемашинами для разминирования и достаточными военно-воздушными силами, чтобы не допустить ударов российской авиации по наступающим украинским войскам, когда они пытаются пересечь минные поля.

Как указал Бут, США никогда не стали бы атаковать укрепленные позиции без превосходства в воздухе, однако Пентагон ожидает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать именно эту тактику. По мнению обозревателя, администрация американского президента Джо Байдена слишком поздно отправила Киеву танки M1 Abrams и тактические ракеты ATACMS, чтобы повлиять на летнее контрнаступление.

«Что должна теперь делать Украина и поддерживающие ее стороны на Западе? Многие будут настаивать, что после провала контрнаступления пришло время заключить сделку с Кремлем», — написал Бут.

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

28 октября в пресс-службе посольства России в Вашингтоне отметили, что администрация США вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание ВСУ, которые провалили свое контрнаступление.

Французская газета Le Monde 26 октября также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

18 октября бывший американский дипломат Час Фриман сообщил, что ВСУ уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск, а Россия тем временем находится в разгаре подготовки наступления.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.