Автобусное междугороднее сообщение закрыто в ЕАО из-за снега и ветра

Междугороднее движение пассажирского транспорта закрыто в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за снега и сильного ветра. Об этом 7 ноября сообщает территориальное управление МЧС.

«В связи с непогодой с 8:00 (1:00 мск — Ред.) закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — Облучье, Биробиджан — Головино, Биробиджан — Ленинское, Биробиджан — Амурзет», — в Telegram-канале ведомства.

В МЧС призвали местных жителей выбирать для передвижения поезда.

В регионе облачно, идет снег, местами сильный. Ветер 9–14 м/с с порывами до 25–28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине были задержены рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также были перенесены четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском.