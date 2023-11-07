Неизвестные обстреляли Land Cruiser в Приморье

В городе Уссурийск Приморского края несколько человек обстреляли припаркованный возле магазина Land Cruiser на Владивостокском шоссе. Об этом 6 ноября сообщили в Telegram-канале информационного агентства UssurMedia.

По данным агентства, в результате происшествия пострадал один человек. Его забрали в больницу с ранением, однако спустя время он скончался от полученных травм.

Сообщается, что во время инцидента очевидцы подумали, что это не стрельба, а фейерверки, так как выстрелы были не единичные, а очередью.

Накануне в центре Москвы произошла драка со стрельбой, которую остановил случайный прохожий. По словам мужчины, который обезвредил хулигана, когда дебошир выхватил пистолет, он понял, что нужно действовать. Очевидец произошедшего объяснил, что нарушитель порядка был спортивно подготовлен.

Инцидент произошел в ресторане на Шлюзовой набережной. По данным служб, четыре человека госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями.