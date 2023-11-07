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Бойцы РФ получили сертификаты за уничтожение танка Leopard в ходе СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России вручило несколько боевых наград военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Российское оборонное ведомство 7 ноября поделилось кадрами награждения.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили очередные государственные и ведомственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции.

В ведомстве также предоставили два сертификата на выплату денежных средств военнослужащим группировки войск «Запад», уничтожившим в ходе боев танки Leopard-2 немецкого производства на купянском направлении. Это сертификаты от Григория Лепса и Юлии Барановской, каждый по миллиону рублей.

Отмечается, что данные средства российским военнослужащим являются дополнительными к тем, которые Минобороны России выплачивает за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Бойцы во время церемонии держатся скромно. По их словам, они просто выполняли свою задачу: не допустили противника к огневым позициям.

«Нас уже предупредили (наши «птички» были в небе), что продвигаются два танка к нам. Наша задача была — не допустить продвижение противника к нашим позициям. Как подъезжали танки Leopard, я уже находился на позиции. И одним выстрелом уничтожил танк. <…> Он как бенгальская свеча загорелся. <…>», — рассказал командир отделения с позывным Помор.

Второй сертификат вручили командиру разведгруппы с позывным Крестный. Он прибыл с переднего края один всего на пару часов, чтобы получить сертификат, а затем отправиться назад на поле боя.

«Расчет сработал профессионально. Запустил изделие. Нашел цель. Цель была поражена. Башня выгорела. Произошла детонация боекомплекта, находящегося внутри. <…> Личный состав противника, который сопровождал танки, подвергся обстрелу нашей артиллерией, минометному обстрелу и также был уничтожен», — отметил Крестный.

Церемония прошла на передовой под звуки канонады. Сертификаты на выплату денежных средств и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Он поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

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Ранее, 3 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. По словам министра, о подвигах российских военнослужащих знают не только в России, их видела половина мира.

2 ноября в госпитале Вишневского в Москве прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Всего было вручено 25 государственных наград.

Ранее, 7 октября, государственные награды за проявленные доблесть и мужество получили российские военные Восточной группировки войск после проведения боев на южнодонецком направлении. Награждение проводил заместитель командующего объединением Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе. Один из военнослужащих был удостоен знака отличия ордена Святого Георгия — ему вручили Георгиевский крест IV степени.

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