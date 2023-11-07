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Госдеп указал на рост роли АТЭС из-за стоящих перед мировой экономикой вызовов

Госдеп: для США роль АТЭС стала важнее из-за стоящих перед мировой экономикой вызовов
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Для администрации США роль Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) становится более важной из-за стоящих перед мировой экономикой вызовов. Об этом 6 ноября заявил старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй.

«Роль АТЭС, вероятно, становится более важной, чем раньше, с учетом ряда тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал он журналистам.

Как отметил Мюррэй, США положительно оценивают роль АТЭС по укреплению экономических и торговых отношений внутри региона за последние 30 лет. По его словам, американская сторона хотела бы использовать председательство в АТЭС «для ответа на многие из тех экономических сложностей».

Также Мюррэй указал, что США пригласили «все экономики-члены» к участию в лидерской встрече.

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Ранее, 2 ноября, в США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций. В американском Госдепартаменте отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Также он указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны АТР. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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