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СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Постпред ОАЭ Нусейба: СБ ООН проводит консультации по ближневосточной резолюции
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Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
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Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет открытое заседание по Ближнему Востоку в четверг, 9 ноября.

«Открытое заседание (СБ ООН. — Ред.) состоится в четверг», — сказала она журналистам 6 ноября.

Также, по ее словам, в рамках председательства КНР ОАЭ намерены запрашивать регулярные заседания, как официальные, так и неофициальные, чтобы «держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа».

Как указала Нусейба, СБ ООН ведет консультации по ближневосточной резолюции, в обсуждении участвуют все члены Совбеза.

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Ранее, 27 октября, Генассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

Постпред России при Всемирной организации Василий Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН.

В свою очередь, Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и выразил намерение уничтожить палестинское движение ХАМАС. Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что Всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив в свою очередь поправку к ней с осуждением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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