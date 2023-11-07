Очевидец рассказал о пожаре в торговом центре в Бурятии
В Сети 7 ноября появились кадры с места пожара в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. На кадрах очевидец рассказал о произошедшем.
«Торговый центр «Гвоздь». Когда-то был. Вообще весь горит. Вся крыша полыхает», — сказал он.
О пожаре в ТЦ на площади 10 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте работают 59 специалистов и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек.