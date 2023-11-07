МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал сыну гранату

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб при взрыве гранаты, которую показывал сыну. Об этом 6 ноября сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что у погибшего майора Частякова был день рождения, он вернулся домой с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Среди подарков был ящик с гранатами нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — приводит слова Клименко украинское издание «Страна.ua».

При этом в квартире Частякова полиция нашла еще пять таких гранат.

Коллегу погибшего, который подарил ему гранаты, также нашли. В его кабинете провели обыск и изъяли еще две такие гранаты.

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для армии Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация».

При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.