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Эксперт оценил эффективность ударов по портовой инфраструктуре Одессы

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Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin
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Удары российской армии по портовой инфраструктуре Одессы больно бьют по Вооруженным силам Украины (ВСУ), снижая их активность, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Такими ударами ВС РФ уничтожает склады противника, где хранятся надводные беспилотники и авиационные боеприпасы. Путает работу украинских боевиков и то, что мы бьем по их наблюдательным и командным пунктам, по штабам, нарушая их логистику. Очень важно, что у нас есть контроль над подвозом боеприпасов ВФУ и ротацией военнослужащих, которую они пытаются проводить на донецком и херсонском направлениях», — отметил он.

Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что с 4 по 6 ноября российские войска последовательно нанесли несколько массированных ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями стали места сосредоточения украинских войск, а также склады с вооружением и военной техникой, а также боеприпасами.

«Российское ПВО сейчас работает всё эффективнее, но для его укрепления важно уничтожать носители крылатых ракет: Су-24, Су-27. Необходимо также уничтожать ПВО противника в ближнем и дальнем тылу, это позволит нашей авиации работать более плотно. Но уже очевидно, что на определенных направлениях противник сейчас снижает активность, пытается уйти в оборону», — констатировал Дандыкин.

За три дня — с 4 по 6 ноября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 2020 боевиков и 126 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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