Эксперт оценил эффективность ударов по портовой инфраструктуре Одессы

Удары российской армии по портовой инфраструктуре Одессы больно бьют по Вооруженным силам Украины (ВСУ), снижая их активность, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Такими ударами ВС РФ уничтожает склады противника, где хранятся надводные беспилотники и авиационные боеприпасы. Путает работу украинских боевиков и то, что мы бьем по их наблюдательным и командным пунктам, по штабам, нарушая их логистику. Очень важно, что у нас есть контроль над подвозом боеприпасов ВФУ и ротацией военнослужащих, которую они пытаются проводить на донецком и херсонском направлениях», — отметил он.

Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что с 4 по 6 ноября российские войска последовательно нанесли несколько массированных ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями стали места сосредоточения украинских войск, а также склады с вооружением и военной техникой, а также боеприпасами.

«Российское ПВО сейчас работает всё эффективнее, но для его укрепления важно уничтожать носители крылатых ракет: Су-24, Су-27. Необходимо также уничтожать ПВО противника в ближнем и дальнем тылу, это позволит нашей авиации работать более плотно. Но уже очевидно, что на определенных направлениях противник сейчас снижает активность, пытается уйти в оборону», — констатировал Дандыкин.

За три дня — с 4 по 6 ноября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 2020 боевиков и 126 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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