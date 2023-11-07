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Антонов отверг возможность наладить отношения РФ и США из-за политики Вашингтона

Антонов: попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пока Вашингтон пытается вести диалог с Москвой с позиции силы, даже малейшей стабилизации отношений между странами не будет. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов 6 ноября, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Попытки вести диалог с нашей страной с позиции силы изначально обречены на провал. <…> В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жесткий и адекватный ответ», — заявил дипломат.

Он добавил, что никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет.

По его словам, Москва не раз предлагала вести диалог по решению проблем на западных рубежах России, однако все идеи были отвергнуты.

«Американцы таким образом сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали специальную военную операцию, не оставив никакого выбора», — считает Антонов.

По его мнению, американское лидерство приводит к трагическим последствиям, что видно на примере событий на Украине и Ближнем Востоке. При этом Россия никогда не закрывала двери для дипломатии, неоднократно подчеркивая, что любой прогресс возможен исключительно при соблюдении баланса интересов на строго равноправной основе.

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Ранее, 2 ноября, Антонов рассказал о том, что США проводят попытки помешать развитию России, не допустить роста благосостояния простых людей и расшатать внутреннее единство России. Посол считает, что американское давление будет усиливаться по мере приближения к выборам президента РФ в марте 2024 года.

В тот же день на фоне введения нового пакета санкций против Москвы дипломат отметил, что такая политика Вашингтона не срабатывает — сельское хозяйство в России по-прежнему находится на достойном уровне, а техническое развитие продолжается так же успешно, как раньше.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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