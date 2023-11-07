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В Европарламенте назвали отказ от права вето стран ЕС наступлением на суверенитет
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В Европарламенте назвали отказ от права вето стран ЕС наступлением на суверенитет

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Фото: Global Look Press/Thomas Banneyer
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В случае попытки отказаться от права вето и переходе к принятию решений в области внешней политики квалифицированным большинством, небольшие страны объединения окажутся в ситуации существенно урезанного суверенитета, считают опрошенные «Известиями» депутаты Европейского парламента.

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«Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран — членов ЕС и противостоит дальнейшей централизации власти в Евросоюзе. Мы поддерживаем принцип большей национальной самодостаточности», — сказал в беседе с «Известиями» евродепутат от Германии Гуннар Бек.

В свою очередь, евродепутат от Словакии Милан Угрик отметил, что политики, добивающиеся отмены принципа единогласия, пытаются управлять Европой и отдельными странами, имеют огромную жажду власти.

«Переход к квалифицированному большинству — это следующая волна медленной передачи полномочий в руки таких политиков», — заявил он.

Вопрос о переходе к голосованию квалифицированным большинством поднимается в европейской прессе не впервые. В текущий период тема актуализировалась в связи со сложностями согласовать выделение финансовой помощи Украине со стороны Венгрии.

Возникали раньше проблемы при согласовании иных вопросов и с Польшей. После прихода к власти премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Европе также ожидают сложностей в связи с его антиукраинской позицией. Кроме того, эксперты связывают возобновление этого вопроса в связи с предстоящим расширением ЕС, что может усложнить систему принятия решений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вас забудут спросить: кто и зачем хочет лишить небольшие страны ЕС права вето

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