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Бренды крепкого алкоголя стали попадать в Россию по нелегальным документам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Практически все бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту, при этом официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок. Об этом рассказали отечественные компании — производители и импортеры. Источник, близкий к Минфину, подтвердил «Известиям», что такая проблема существует.

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Участники алкогольного рынка фиксируют, что по схеме параллельного импорта в Россию начали ввозить продукцию даже тех алкогольных компаний, которые не покидали отечественный рынок и по-прежнему поставляют в РФ продукцию сами либо через официального представителя.

«Пользуясь усложнением ситуации с контролем для ФТС, многие компании пытаются ввозить в Россию бренды зарубежных компаний, которые не ушли с российского рынка. Поставки идут без их согласия. Такие напитки могут быть легальными, но ввезены они в РФ в нарушение установленного порядка», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Минфин уже отреагировал — ведомство подготовило поправки в действующее регулирование, следует из документов, с которыми ознакомились «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё параллельно: поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом

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