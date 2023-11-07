Христодулидис исключил использование Кипра для военных операций на Ближнем Востоке

Территория Кипра не будет задействована в военных операциях на Ближнем Востоке. Об этом 6 ноября заявил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Территория нашей страны не будет использована для осуществления каких-либо агрессивных действий», — сказал Христодулидис.

Президент отметил, что основной целью является деэскалация конфликта. Отвечая на вопрос, просил ли Блинкен предоставить США возможность использовать военные объекты на Кипре, президент дал отрицательный ответ. По словам Никоса Христодулидиса, госсекретарь США поблагодарил его за помощь в эвакуации иностранных граждан из Израиля, которую оказывает Кипр.

Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас ранее заявил о том, что на острове нет иностранных солдат, которые готовились бы участвовать в военных операциях на Ближнем Востоке. Он признал, что «на Кипре есть партнеры из других стран», которые готовы помочь с «эвакуацией своих граждан из зон боевых действий». ­

До этого, 5 ноября, президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа, а также призвал не препятствовать поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.