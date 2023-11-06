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WSJ узнала о намерении США поставить Израилю бомбы на $320 млн

WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн
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Фото: commons.wikimedia.org/KGyST
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Вашингтон планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом 6 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, администрация президента США Джо Байдена направила уведомление в конгресс о намерении передать планирующие управляемые бомбы семейства Spice, разработанные израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису.

Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС
И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

Ранее, 29 октября, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны.

Министерство обороны США 25 октября выразило намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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