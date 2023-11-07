Госдеп США выразил сомнения в остановке атак ХАМАС при прекращении огня в Газе

В случае, если огонь в секторе Газа прекратится прямо сейчас, нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль не прекратятся. Об этом 6 ноября заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.

Он добавил, что США выступают за установление гуманитарной паузы для помощи гражданскому населению анклава и потенциального освобождения заложников.

«Мы очень ясно дали понять, (что США думают. — Ред.) о прекращении огня. Прямо сейчас это не помешало бы ХАМАС продолжать террористические атаки и ракетные обстрелы Израиля», — отметил Пател.

По его словам, прекращение огня позволит ХАМАС перегруппировать свои силы, в то время как США «не могут этого допустить».

Ранее, 6 ноября, американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

Накануне первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщил, что США организовали выезд из сектора Газа более чем 300 сограждан и других лиц. Он добавил, что продолжаются переговоры по обмену заложников, однако они занимают намного больше времени, чем ожидалось.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.