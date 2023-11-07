В Госдепе заявили о начале переговоров между представителями США и Китая

Представители Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Об этом 6 ноября заявил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора [департамента по контролю над вооружениями МИД Китая] Сунь Сяобо в Госдепартаменте [США] сегодня», — сказал он.

Заместитель представителя американского Госдепа также отметил, что Вашингтон призывает Пекин к обсуждению ряда проблем, которые связаны с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков.

Отмечается, что данные переговоры являются первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в данной сфере со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, который был президентом США в период с 2009 по 2017 год.

Ранее, 31 октября, стало известно, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября.

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай 30 октября заявил, что возможный конфликт США и Китая будет катастрофой для всего мира. Он отметил, что для предотвращения конфронтации двух стран необходимо приложить совместные усилия, не допустив «реализации этого наихудшего сценария». По его словам, нельзя бездействовать, иначе «произойдет то, чего вы меньше всего желаете».

Ранее, 27 октября, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. По его словам, стабилизация отношений КНР и США также отражает заинтересованность международного сообщества.

За день до этого в Госдепартаменте США сообщили, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Китая в ходе своего визита в Вашингтон обсудили вопросы, по которым у стран имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

25 октября председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.